Jennifer Lopez e Maluma: è uscita in digitale e in versione CD “MARRY ME” (Di venerdì 11 febbraio 2022) È uscita in digitale ed in versione CD “MARRY ME” , l’attesissima colonna sonora firmata dalle superstar mondiali Jennifer Lopez e Maluma, della nuova ed omonima commedia “MARRY Me”, da oggi al cinema. Quando uscirà in radio “MARRY Me“? Il singolo estratto “MARRY Me” (Kat & Bastian Duet)”, interpretato dagli stessi Jennifer Lopez e Maluma, entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 18 febbraio. I brani La colonna sonora, romantica ed emozionante, include brani pop, latin pop, reggaeton e up-tempo di entrambi gli artisti, inclusa la hit “Pa’ Ti” scritta da Jennifer Lopez, Maluma, Andrea Elena ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 11 febbraio 2022) Èined inCD “ME” , l’attesissima colonna sonora firmata dalle superstar mondiali, della nuova ed omonima commedia “Me”, da oggi al cinema. Quando uscirà in radio “Me“? Il singolo estratto “Me” (Kat & Bastian Duet)”, interpretato dagli stessi, entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 18 febbraio. I brani La colonna sonora, romantica ed emozionante, include brani pop, latin pop, reggaeton e up-tempo di entrambi gli artisti, inclusa la hit “Pa’ Ti” scritta da, Andrea Elena ...

vogue_italia : Ok, abbiamo preparato il menù cinematografico perfetto per San Valentino (in sala o in streaming) PS. sì, lei è Jen… - MovieTrainercom : #MarryMeMovie La commedia romantica con #JenniferLopez #OwenWilson e #Maluma, è al cinema! Ecco la recensione di… - lOrafoItaliano : Nel nuovo film Marry Me, nelle sale da San Valentino, Jennifer Lopez indossa alcuni tra i gioielli più iconici di P… - LavHazza1 : voglio troppo andare a vedere il nuovo film di jennifer lopez - MariaTe20022 : @Cuorematto20 Comunque no… qua non c’è bisogno degli occhiali da vista ma di un binocolo ????che Jennifer Lopez è più bella -