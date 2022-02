Giochi: due bronzi per l'Italia con Wierer (biathlon) e Ghiotto (pattinaggio 10mila metri) (Di venerdì 11 febbraio 2022) Due medaglie di bronzo per l'Italia ma anche due delusioni. I successi per il team azzurro grazie allo splendido terzo posto conquistato da Davide Ghiotto sui 10mila metri pattinaggio velocità, a ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Due medaglie di bronzo per l'ma anche due delusioni. I successi per il team azzurro grazie allo splendido terzo posto conquistato da Davidesuivelocità, a ...

Advertising

BersaniLeda : RT @Vale22046: 'Spesso ci viene detto che abbiamo una scelta tra due sole strade per raggiungere un obiettivo ma esiste una terza via, fars… - simonesalvador : Breve considerazione su Dorothea #Wierer. Ha impostato la stagione su #Beijing2022, con tutti i rischi del caso. È… - codeghino10 : RT @Radio1Rai: #Pechino2022, ancora due bronzi per l’Italia. Eguagliato il numero dei podi dei giochi del 2018. Il servizio in diretta di G… - Radio1Rai : #Pechino2022, ancora due bronzi per l’Italia. Eguagliato il numero dei podi dei giochi del 2018. Il servizio in dir… - dalbertocarlos_ : @Tete2222222 A me basterebbe che non giocasse con Lautaro-Dzeko, tutti tranne sti due, abbiamo visto anche in Coppa… -