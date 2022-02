“Finisce qui”. L’amato attore italiano dice basta, la decisione più triste sulla carriera (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Seguendo l’esempio di Jack Nicholson che a 73 anni s’è ritirato dalle scene (si deve pur avere un modello) per godersi la vecchiaia, comunico che mi ritiro dalle scene e non faccio più l’attore. Ringrazio la mia agente a Roma, Maria Vittoria Grimaudo, i giornalisti critici che mi hanno sempre trattato immeritatamente bene, tutti i produttori e registi nonché i molti colleghi attori e attrici coi quali ho avuto il piacere e l’onore di lavorare”. Si chiude così, con queste parole, la carriera di uno degli attori italiani più poliedrici e capaci. “Meglio così – racconta al Corriere della Sera – che interpretare ruoli in commediole”. Nato a Villanova di Bagnacavallo, 76 anni, l’attore ha deciso di di dedicarsi completamente alla scuola Tam accademia che ogni anno accoglie nella sede di Marina di Ravenna 15-20 allievi ai quali lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Seguendo l’esempio di Jack Nicholson che a 73 anni s’è ritirato dalle scene (si deve pur avere un modello) per godersi la vecchiaia, comunico che mi ritiro dalle scene e non faccio più l’. Ringrazio la mia agente a Roma, Maria Vittoria Grimaudo, i giornalisti critici che mi hanno sempre trattato immeritatamente bene, tutti i produttori e registi nonché i molti colleghi attori e attrici coi quali ho avuto il piacere e l’onore di lavorare”. Si chiude così, con queste parole, ladi uno degli attori italiani più poliedrici e capaci. “Meglio così – racconta al Corriere della Sera – che interpretare ruoli in commediole”. Nato a Villanova di Bagnacavallo, 76 anni, l’ha deciso di di dedicarsi completamente alla scuola Tam accademia che ogni anno accoglie nella sede di Marina di Ravenna 15-20 allievi ai quali lo ...

Advertising

juventusfc : Finisce con questa risposta la conferenza stampa di Allegri. A breve il report sul nostro sito, il video è qui:… - borghi_claudio : Buondì! E' un bel mattino Accarezzo il mio telefonino Che ha racchiuso dentro sé Il santo pass tutto per me Ohibò… - acmilan : ?? 95' ?? Finisce qui! Vittoria all'ultimo respiro per le rossonere, che battono la Lazio grazie alle reti di Piemo… - benzoatodisodio : @purplerain_v @elucubrazioni il senso ce l'ha visto che anche loro hanno un privilegio nei confronti delle persone… - marcoluci1 : RT @Sanremo__2022: Era esattamente 1 settimana fa #Sanremo2022 non finisce qui!!! -