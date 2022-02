Federica Calemme su Alex Belli | “Voleva incontrarmi a Milano”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ha dell’incredibile la confessione fatta dall’ex gieffinanel corso di un’intervista rilasciata di recente al settimanale “Chi”. La ragazza, che nella Casa del Grande Fratello Vip 6 ha trovato l’amore con il manager Gianmaria Antinolfi, ha dichiarato di aver sentito voci secondo cuiavrebbe avuto delle foto dalla sua agenzia e che l’avrebbe scartata come potenziale modella. Le voci pare siano state messe in giro dallo stesso attore (che fa anche il fotografo), ma lale smentisce in maniera categorica. “Non è vero! Perché non ho mai mandato foto ad” ha dichiarato. Che poi ha fatto una rivelazione shock: “Anzi lui mi segue su Instagram, lui mi ha scritto più volte. Ho delle chat dove lui ...

Advertising

infoitcultura : Alex Belli senza freni, Federica Calemme 'Mi ha chiesto di incontrarci!'/ 'Mai stata la sua musa' - infoitcultura : Federica Calemme e Alex Belli si sono visti prima del GF VIP? La rivelazione - fra2301 : RT @Ilbimbodisole1: Federica calemme chi? #gfvip - dubidubibamsbem : RT @BITCHYFit: Federica Calemme sbugiarda Alex Belli: “Mi ha scritto, ho le chat, voleva incontrarmi” - SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato Federica Calemme, l'ultima eliminata eliminata dalla casa del #GrandeFratelloVip. Federica ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Calemme

Blitz quotidiano

Pur non essendo stata una delle concorrenti che hanno lasciato maggiormente il segno nel corso del GF Vip 6 ,si è fatta notare per la sua storia con Gianmaria Antinolfi . La modella napoletana, tuttavia, ha fatto recentemente discutere per via di alcune dichiarazioni rilasciate su Alex ...Le dichiarazioni di, come riporta Blogtivvu , dichiara: ' Io non sono mai stata la musa di Alex Belli. Io ho sentito anche questa storia che in agenzia aveva avuto ...Ospite a "Casa Chi", dopo l'esperienza al GF Vip Federica Calemme si è sbottonata su Alex Belli rivelando un retroscena inedito.Ci siamo incastrati, tutto perfetto”Delia Duran esausta 'Alex Belli mi sta distruggendo'/ 'Dovrebbe ricostruire, invece…' Federica Calemme ha commentato così: “Io non sono mai stata la musa di Alex Be ...