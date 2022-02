Dazn | gli ascolti non certificati creano il caos Juve penalizzata | sorridono Milan e Inter

(Di venerdì 11 febbraio 2022)(foto Instagram @) I numeri cambiano e con essi pure gli introiti economici. La dibattuta misurazione deglida parte dista prospettando ripercussioni non solo per la piattaforma streaming – alla quale Agcom ha chiesto di fornire un dato univoco e certificato – ma anche ai club della Serie A. Attualmente infatti l’8% dei diritti tv raccolti dalla Lega viene ripartito secondo glitelevisivi dei match delle singole squadre; il fatto però chenon affidi completamente il rilevamento ad Auditel è destinato a creare qualche pasticcio, come spiega il quotidiano Italia Oggi. Come prevede una recente delibera dell’Agcom, “per la stagione sportiva in corso, il dato di audience cui fare riferimento (…) è il dato certificato rilasciato dalla società ...

Advertising

Virus1979C : Dazn, l’Agcom taglia gli ascolti del 50% e la Serie A trema - pasqualinipatri : La Lega Serie A ha reso noto gli orari delle gare di campionato della 27esima e 28esima giornata 27° SERIE A | 27… - NicoloAiazzone : RT @CorriereGranata: ???La @SerieA ha comunicato le date e gli orari dei prossimi due impegni del @TorinoFC_1906: ??#TorinoCagliari domenic… - CorriereGranata : ???La @SerieA ha comunicato le date e gli orari dei prossimi due impegni del @TorinoFC_1906: ??#TorinoCagliari dome… - ConsumForum : RT @LaStampa: Dazn, l’Agcom taglia gli ascolti del 50% e la Serie A trema -

Ultime Notizie dalla rete : Dazn gli

Goal.com

Guarda tutta la Serie A TIM su. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE ... Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi Goditi tuttiarticoli premium. Scopri tutti i ...Perazzurri, in quelle giornate, sono previste due partite importanti: rispettivamente dovranno ... Nel dettaglio: Lazio - Napoli, domenica 27/2/2022 alle ore 20.45 -Napoli - Milan, domenica 6/...I numeri cambiano e con essi pure gli introiti economici. La dibattuta misurazione degli ascolti da parte di Dazn sta prospettando ripercussioni non solo per la piattaforma streaming – alla quale ...La notizia riportata su altre testate Serie A, anticipi e posticipi 8 e 9 giornata. Nella nona di ritorno, invece, tutti gli occhi puntati su un altro scontro scudetto come Napoli-Milan, fissato per ...