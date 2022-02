Covid, Iss: Rt in calo a 0,89, incidenza giù a 962. Quattro Regioni a rischio 'alto', 16 a rischio 'basso' e una 'moderato' (Di venerdì 11 febbraio 2022) Indice stabilizzato sotto la soglia di allerta dell'unità. Scende anche il tasso di occupazione dei ricoveri, sia in intensiva che in area medica Leggi su repubblica (Di venerdì 11 febbraio 2022) Indice stabilizzato sotto la soglia di allerta dell'unità. Scende anche il tasso di occupazione dei ricoveri, sia in intensiva che in area medica

Advertising

istsupsan : #covid19 ??, nella fase con #variante Delta prevalente l’efficacia vaccini vs infezioni è calata progressivamente d… - NicolaPorro : ?? La rivelazione dalla #Gismondo sui morti da #Covid: 'Basta leggere cosa dice l'Iss....' ?? - GiovaQuez : Vengono tutti registrati come morti Covid i positivi al tampone? No! Si seguono le indicazioni di Ecdc e Oms (Rappo… - radicalchips : @grazia_sgueglia @PietroCrincoli @antonellaviol17 - Adnkronos : #Covid oggi Italia, giù incidenza: Rt sotto soglia epidemica. I dati Iss. -