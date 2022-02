(Di venerdì 11 febbraio 2022) Oggi in Fvg su 7.098 tamponi molecolari sono stati rilevati 500, con una percentuale di positività del 7,04%. Sono inoltre 10.695 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono ...

Advertising

telodogratis : Covid oggi Fvg, 1.436 contagi e 9 morti: bollettino 11 febbraio - News24_it : Covid oggi Fvg, 1.436 contagi e 9 morti: bollettino 11 febbraio - Adnkronos - infoitsalute : Covid: in Fvg 1.436 nuovi contagi e 9 decessi - lucarango88 : ??#FVG #Covid_19 #11febbraio 500 casi su 7.098 tamponi molecolari (7,04%) e 936 casi su 10.695 test rapidi (8,75%)… - messveneto : Covid, in Fvg 1436 nuovi contagi e nove decessi: fra questi, un uomo di 49 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fvg

Dall'inizio della pandemia insono risultate positive complessivamente 293.817 persone, di cui 63.425 a Trieste, 122.091 a Udine, 71.012 a Pordenone, 33.035 a Gorizia e 4.254 da fuori regione. Il ...I dati della Regione Sono 1.436 i nuovi contagi da Coronavirus oggi , 11 febbraio 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 9 morti per un totale di 4.622 decessi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.098 tamponi molecolari e ...UDINE. Venerdì 11 febbraio in Friuli Venezia Giulia su 7.098 tamponi molecolari sono stati rilevati 500 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,04%. Sono inoltre 10.695 i test ...Nel latte delle mamme vaccinate contro il Covid si trasmettono anticorpi specifici che possono proteggere i bambini, anche dopo quattro mesi dalla seconda dose vaccinale. E' quanto emerge da uno ...