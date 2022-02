Compra le scarpe griffate su internet | ma le arriva una scatola piena di stracci | presa la truffatrice

Advertising

YouTvrs : Compra scarpe online ma nel pacco arrivano stracci e vestiti usati - - GiusyPettina : Paga le tasse scolastiche e compra libri per i tuoi figli Paga la quota annua per i tuoi bambini che hanno la fortu… - danesialessio_ : @AuroraBuffoniii risparmia i soldi e compra le scarpe con le lucine delle barbie - ritascavone : RT @enmorlicchio: Mercatino dell’usato. La mamma compra alla figlia un vestito di carnevale (5 euro e 60), una pianola Bontempi (posa quell… - enmorlicchio : Mercatino dell’usato. La mamma compra alla figlia un vestito di carnevale (5 euro e 60), una pianola Bontempi (posa… -

Ultime Notizie dalla rete : Compra scarpe

Youtvrs

... che su Facebook aveva acquistato da loro un paio disportive, mai arrivate a destinazione. Ieri sono arrivati i provvedimenti per un sessantaseienne e un ventitreenne, entrambi senza fissa ...... proposte a un prezzo molto competitivo, i due con una serie di raggiri avevano incassato 100 euro senza mai spedire lee sparendo nel nulla. Le indagini sono partite dopo la querela della ...MONTEGRANRARO - Trova una paio di scarpe griffate in vendita con un annuncio su Internet a prezzo motlo vantaggioso (80 euro), ma a casa le arriva una scatola piena di stracci: presa la truffatrice. I ...Denunciata una 44enne di Napoli I Carabinieri della stazione di Montegranaro, invece, a conclusione delle indagini svolte in seguito alla denuncia sporta da una donna del luogo, hanno identificato e d ...