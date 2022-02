Atac, in fiamme vettura del 2004. Nessun problema per le persone (Di venerdì 11 febbraio 2022) Cronaca di Roma – “Mentre percorreva via Casilina, per cause da accertare, si è sviluppato un incendio su una vettura che si apprestava a entrare in servizio. Non ci sono stati problemi per le persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La vettura era in servizio dal 2004” lo fa sapere in una nota l’Atac. Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Cronaca di Roma – “Mentre percorreva via Casilina, per cause da accertare, si è sviluppato un incendio su unache si apprestava a entrare in servizio. Non ci sono stati problemi per le. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Laera in servizio dal” lo fa sapere in una nota l’

