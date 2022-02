Tweet sulle bare di Bergamo, i parenti delle vittime denunciano il giornalista Montesano (Di giovedì 10 febbraio 2022) La querela è stata presentata a nome dell'avvocato Consuelo Locati che rappresenta il team di legali che assiste circa 500 familiari delle vittime del Covid nella Bergamasca, la zona dell'Italia più ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 10 febbraio 2022) La querela è stata presentata a nome dell'avvocato Consuelo Locati che rappresenta il team di legali che assiste circa 500 familiaridel Covid nella Bergamasca, la zona dell'Italia più ...

