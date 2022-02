Perché non è in carcere il ginecologo che ‘curava’ le pazienti con il sesso (Di giovedì 10 febbraio 2022) Niente carcere per Giovanni Miniello, il ginecologo barese che ‘curava’ le sue pazienti dal papilloma virus con il sesso, arrestato per violenza sessuale. Il Tribunale del Riesame di Bari ha rigettato l’appello della Procura che chiedeva la detenzione confermando, invece, gli arresti domiciliari. La ragione risiederebbe nel fatto che il medico non abbia ‘propriamente costretto‘ le donne ad avere rapporti con lui. Vi raccomandiamo... Come difendersi se a molestare è il ginecologo: cosa è normale e cosa no Quando a molestare è il ginecologo: come capire se il medico sta abusando della propria posizione per difendersi e reagire? E a chi rivolgersi per... Come si ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nienteper Giovanni Miniello, ilbarese chele suedal papilloma virus con il, arrestato per violenza sessuale. Il Tribunale del Riesame di Bari ha rigettato l’appello della Procura che chiedeva la detenzione confermando, invece, gli arresti domiciliari. La ragione risiederebbe nel fatto che il medico non abbia ‘propriamente costretto‘ le donne ad avere rapporti con lui. Vi raccomandiamo... Come difendersi se a molestare è il: cosa è normale e cosa no Quando a molestare è il: come capire se il medico sta abusando della propria posizione per difendersi e reagire? E a chi rivolgersi per... Come si ...

