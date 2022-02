Paolo Cannavaro: “Napoli da scudetto, non c’è l’ammazzacampionato. Insigne? Ecco cosa si deve fare” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Paolo Cannavaro parla di Napoli-Inter, sfida scudetto che si giocherà sabato sera allo stadio Maradona: “Gli azzurri possono vincere il titolo”. L’ex difensore del Napoli, rientrato dall’esperienza in panchina in Cina, con il fratello Fabio, parla di Napoli-Inter e dice: “Io ero troppo piccolo quando abbiamo vinto l’ultimo, il Napoli può lottare assolutamente lottare per vincere lo scudetto. A volte sembra a portata di mano, poi si è allontanato, ora sembra di nuovo possibile. C’è grande equilibrio, non c’è l’ammazzacampionato. La prossima partita il Napoli avrà una possibilità di rimettersi nella posizione in cui era già prima. Purtroppo la rosa ogni tanto ha perso pezzi per strada.La nostra squadra avrebbe potuto ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 10 febbraio 2022)parla di-Inter, sfidache si giocherà sabato sera allo stadio Maradona: “Gli azzurri possono vincere il titolo”. L’ex difensore del, rientrato dall’esperienza in panchina in Cina, con il fratello Fabio, parla di-Inter e dice: “Io ero troppo piccolo quando abbiamo vinto l’ultimo, ilpuò lottare assolutamente lottare per vincere lo. A volte sembra a portata di mano, poi si è allontanato, ora sembra di nuovo possibile. C’è grande equilibrio, non c’è. La prossima partita ilavrà una possibilità di rimettersi nella posizione in cui era già prima. Purtroppo la rosa ogni tanto ha perso pezzi per strada.La nostra squadra avrebbe potuto ...

