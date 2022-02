Nintendo Direct: No Man’s Sky arriva su Switch in estate (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Nintendo Direct tenuto nella serata di ieri ha confermato l’arrivo anche su Switch, nel corso dell’estate, di No Man’s Sky La storia ci insegna come i Nintendo Direct siano sempre stati delle isole felici per tutte le produzioni indie e gli sviluppatori, ma a dispetto di questo retaggio uno dei titoli indipendenti più discussi degli ultimi anni continuava stranamente a latitare. C’è voluto l’evento tenuto nel corso della serata di ieri per invertire questa tendenza, con l’appuntamento streaming che ha finalmente confermato l’arrivo nel corso della prossima estate, anche su Nintendo Switch, di No Man’s Sky, l’ultima fatica firmata da Sean Murray e dai suoi Hello Games. No Man’s ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 10 febbraio 2022) Iltenuto nella serata di ieri ha confermato l’arrivo anche su, nel corso dell’, di NoSky La storia ci insegna come isiano sempre stati delle isole felici per tutte le produzioni indie e gli sviluppatori, ma a dispetto di questo retaggio uno dei titoli indipendenti più discussi degli ultimi anni continuava stranamente a latitare. C’è voluto l’evento tenuto nel corso della serata di ieri per invertire questa tendenza, con l’appuntamento streaming che ha finalmente confermato l’arrivo nel corso della prossima, anche su, di NoSky, l’ultima fatica firmata da Sean Murray e dai suoi Hello Games. No...

Advertising

AkibaGamers : GetsuFumaDen: Undying Moon è disponibile a sorpresa su Nintendo Switch tramite eShop, come annunciato durante il Ni… - EclecticFirst : RT @zave: #Nintendo e Switch sono fuori da ogni tempo, il mio editoriale post-Direct per @IGNitalia. (Cliccare qui per leggere cose ??) h… - telodogratis : Tutte le novità mostrate al Nintendo Direct del 9 Febbraio - AndreaLBNinja : Nintendo Direct del 9.2.2022 - Reazioni e opinioni - Il_Paradroide : RT @zave: #Nintendo e Switch sono fuori da ogni tempo, il mio editoriale post-Direct per @IGNitalia. (Cliccare qui per leggere cose ??) h… -