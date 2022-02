Morte ambasciatore Attanasio, indagati due funzionari del Pam (Di giovedì 10 febbraio 2022) Morte ambasciatore Attanasio e del carabiniere Iacovacci, indagati due funzionari del Pam, il Programma alimentare mondiale dell’Onu Il 22 maggio 2021 l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e il Carabiniere Vittorio Iacovacci, furono assassinati, insieme e all’autista Mustapha Milambo, in Congo in un agguato. Qualche settimana fa era giunta la notizia, dalle autorità congolesi, dell’arresto dei presunti assassini. Nella giornata di ieri, mercoledì 9 febbraio, un nuovo tassello si è aggiunto alla vicenda. La Procura di Roma ha indagato due funzionari del Programma alimentare mondiale (Pam) dell’Onu. Le accuse sono di omesse cautele in relazione al delitto. Nello specifico i magistrati Sergio Colaiocco e Michele Prestipino, sono accusati di aver ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 10 febbraio 2022)e del carabiniere Iacovacci,duedel Pam, il Programma alimentare mondiale dell’Onu Il 22 maggio 2021 l’italiano Lucae il Carabiniere Vittorio Iacovacci, furono assassinati, insieme e all’autista Mustapha Milambo, in Congo in un agguato. Qualche settimana fa era giunta la notizia, dalle autorità congolesi, dell’arresto dei presunti assassini. Nella giornata di ieri, mercoledì 9 febbraio, un nuovo tassello si è aggiunto alla vicenda. La Procura di Roma ha indagato duedel Programma alimentare mondiale (Pam) dell’Onu. Le accuse sono di omesse cautele in relazione al delitto. Nello specifico i magistrati Sergio Colaiocco e Michele Prestipino, sono accusati di aver ...

Advertising

361_magazine : Morte ambasciatore Attanasio, indagati due funzionari del Pam - infoitinterno : Attanasio, rischiano il processo due dipendenti Onu per la morte dell'ambasciatore - infoitinterno : Il Wfp sotto accusa per la morte dell’ambasciatore Attanasio. La moglie, “Nessuno si sottragga alla giustizia” - Radiopescara : Il Wfp sotto accusa per la morte dell'ambasciatore Attanasio. La moglie, 'Nessuno si sottragga alla giustizia' - infoitinterno : Il Wfp sotto accusa per la morte dell'ambasciatore Attanasio. La moglie, 'Nessuno si sottragga alla giustizia' -