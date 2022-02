LIVE Sci alpino, Combinata Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Kilde in testa, Strolz rifila due decimi a Schwarz (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.02 Ci attendevamo qualcosa di meglio da “Inner”: sesto a +1”07. Medaglia impossibile. 4.01 +0”20 al secondo parziale! Svantaggio che sale a +0”32. 4.00 Partito il nostro Christof Innerhofer, unico azzurro in gara. 3.58 Crawford ricalca i tempi di Kilde, è secondo a +0”02! 3.57 Vediamo come se la cava il forte discesista canadese James Crawford. 3.55 Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde fa il suo: 0”75 di vantaggio all’arrivo. 3.54 -0”18 al primo intermedio, vantaggio che cresce a -0”46 per lo scandinavo. 3.53 Recupera qualcosa sul finale Murisier: è terzo a +0”27. Parte Kilde! 3.52 Lo svizzero Justin Murisier, papabile outsider, accusa +0”49 dopo un minuto di gara. 3.50 Anche il secondo sloveno del lotto salta una porta: fuori dai giochi Nejc Naralocnik. 3.48 ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.02 Ci attendevamo qualcosa di meglio da “Inner”: sesto a +1”07. Medaglia impossibile. 4.01 +0”20 al secondo parziale! Svantaggio che sale a +0”32. 4.00 Partito il nostro Christof Innerhofer, unico azzurro in gara. 3.58 Crawford ricalca i tempi di, è secondo a +0”02! 3.57 Vediamo come se la cava il forte discesista canadese James Crawford. 3.55 Il norvegese Aleksander Aamodtfa il suo: 0”75 di vantaggio all’arrivo. 3.54 -0”18 al primo intermedio, vantaggio che cresce a -0”46 per lo scandinavo. 3.53 Recupera qualcosa sul finale Murisier: è terzo a +0”27. Parte! 3.52 Lo svizzero Justin Murisier, papabile outsider, accusa +0”49 dopo un minuto di gara. 3.50 Anche il secondo sloveno del lotto salta una porta: fuori dai giochi Nejc Naralocnik. 3.48 ...

