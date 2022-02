La scimmia fantasma del Mekong: nuove scoperte biologiche nel Sud-Est asiatico (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nella foresta attraversata dal Mekong, una grande zona quasi del tutto incontaminata del Sud-Est asiatico (ma inesorabilmente minacciata dall’inquinamento), si nascondono molte specie animali e vegetali sfuggenti o sconosciute. Ci sono la scimmia fantasma, il serpente mangia-lumache, il tritone-coccodrillo… La scimmia fantasma (captured) – curiosauro.itLe nuove specie scoperte nelle foreste del Mekong Una scimmia sfuggente come uno spettro, un serpente mangia-lumache, il bambù-pianta grassa… In un rapporto del WWF sono state censite e presentate più di duecento nuove specie della regione asiatica bagnata dal misterioso fiume Mekong. Il caso più interessante è quello di un primate con ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nella foresta attraversata dal, una grande zona quasi del tutto incontaminata del Sud-Est(ma inesorabilmente minacciata dall’inquinamento), si nascondono molte specie animali e vegetali sfuggenti o sconosciute. Ci sono la, il serpente mangia-lumache, il tritone-coccodrillo… La(captured) – curiosauro.itLespecienelle foreste delUnasfuggente come uno spettro, un serpente mangia-lumache, il bambù-pianta grassa… In un rapporto del WWF sono state censite e presentate più di duecentospecie della regione asiatica bagnata dal misterioso fiume. Il caso più interessante è quello di un primate con ...

