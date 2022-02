Ispettori in liceo presunte molestie, interesse per studenti (Di giovedì 10 febbraio 2022) "Abbiamo ascoltato con interesse le richieste dei ragazzi, ma non possiamo dire nulla". Lo hanno detto, uscendo dal liceo scientifico del Polo scolastico "Valentini - Majorana" di Castrolibero, gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) "Abbiamo ascoltato conle richieste dei ragazzi, ma non possiamo dire nulla". Lo hanno detto, uscendo dalscientifico del Polo scolastico "Valentini - Majorana" di Castrolibero, gli ...

Advertising

iconanews : Ispettori in liceo presunte molestie, interesse per studenti - CosenzApp : Molestie al liceo, bocche cucite dagli ispettori. Studenti “siamo delusi, occupazione prosegue” - Tg1Rai : Il #liceo di #Cosenza occupato per protesta contro le presunte molestie di un docente. Oggi l'arrivo degli ispettor… - ilquotidianoweb : VIDEO – Gli #ispettori nel #liceo di #Castrolibero, 7 ore per indagare sulle presunte #molestie #ilquotidianoweb - RaiDue : RT @ore14rai2: ?? Altre testimonianze dalle ex studentesse che sarebbero state molestate da un professore del liceo di Castrolibero, a Cosen… -