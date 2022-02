Advertising

Gazzetta_NBA : Nba: tutte le gare della notte . I Lakers naufragano a Portland. Chicago riparte, Toronto ora vola -

Ultime Notizie dalla rete : Lakers naufragano

La Gazzetta dello Sport

I sempre più deludentivanno ko anche a Portland, Chicago supera Charlotte mentre Cleveland regola San Antonio. Portland Trail Blazers - Los Angeles107 - 105I sempre più deludentivanno ko anche a Portland, Chicago supera Charlotte mentre Cleveland regola San Antonio. Portland Trail Blazers - Los Angeles107 - 105Per Morant una tripla doppia da 30 punti, 10 rimbalzi e 10 assist che vale il 119-109 finale. Mattatore della serata il lituano Sabonis che chiude con 24 punti, 18 rimbalzi e 10 assist Per gli Hawks d ...Terza sconfitta in fila per i Lakers che toccano anche la doppia cifra di vantaggio e poi naufragano nel finale nonostante i 33 punti di Malik Monk e 27 di Anthony Davis. La chiusura però è tutta marc ...