Foibe-Shoah | Bianchi si scusa per l’equiparazione che non c’è Il ministro non legge le sue circolari

In un altro Paese, appena un po' più serio del nostro, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi avrebbe compiuto atto diverso dalle scuse rivolte al presidente dell'Associazione partigiani e a quella dell'Unione delle comunità ebraiche italiane per la circolare diffusa dal suo dicastero in occasione della Giornata del Ricordo. Altrove, infatti, i ministri si assumono direttamente la responsabilità di quel che accade e non se la cavano, come qui da noi, con la gnagnera delle scuse un tanto al chilo. In alternativa, ci sarebbe piaciuto che Bianchi avesse difeso la circolare incriminata, invitando il "partigiano" (classe 1949) Giancarlo Pagliarulo e Noemi Di Segni (Ucei) a leggerla attentamente e integralmente. Bianchi ha telefonato ai presidenti di Anpi e Ucei L'avessero fatto, si sarebbero accorti ...

