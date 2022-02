Federica Calemme sbugiarda Alex Belli: “Mi ha scritto in privato, ho le chat e voleva incontrarmi a Milano” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Federica Calemme, ospite di Casa Chi, ha parlato della sua esperienza con il Grande Fratello Vip e la conseguente storia d’amore con Gianmaria Antinolfi che aveva “puntato” pure da fuori. Federica Calemme sbugiarda Alex Belli La scintilla è scattata con calma. Cosa mi ha regalato Gianmaria per il compleanno? Dei fiori. Non sono importanti i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 10 febbraio 2022), ospite di Casa Chi, ha parlato della sua esperienza con il Grande Fratello Vip e la conseguente storia d’amore con Gianmaria Antinolfi che aveva “puntato” pure da fuori.La scintilla è scattata con calma. Cosa mi ha regalato Gianmaria per il compleanno? Dei fiori. Non sono importanti i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Sol3d4dd : Federica Calemme si fa la scaltra solo quando Soleil non può difendersi, in casa faceva la mummia #gfvip #solearmy - Nicole59173089 : RT @Carmen72779704: Con FEDERICA CALEMME abbiamo ristabilito in UN ATTIMO il concetto di : educazione , correttezza , semplicità , bellezz… - Carmen72779704 : Con FEDERICA CALEMME abbiamo ristabilito in UN ATTIMO il concetto di : educazione , correttezza , semplicità , bel… - blogtivvu : Federica Calemme sbugiarda Alex Belli: “Mi ha scritto in privato, ho le chat e voleva incontrarmi a Milano”… - Alessan43030402 : @GiusyGrilli Non c'è bisogno di essere gelosa... Federica è super seria??@federica_calemme -