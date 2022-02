Dritto e Rovescio | anticipazioni puntata 10 febbraio 2022 | temi | servizi e ospiti di stasera

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Come ogni giovedì torna l’appuntamento su Rete 4 con, il programma di approfondimento e attualità condotto dal giornalista Paolo Del Debbio. Ma quali sono iche verranno affrontati10diQuesta sera, giovedì 10, si tornerà a parlare del possibile allentamento delle restrizioni anti-Covid, tra nuove regole sulla durata del green pass, l’obbligo di indossare la mascherina e le altre limitazioni. Ma non solo. Tra iche verranno affrontati anche la crisi economica legata alla pandemia con i rincari dei beni alimentari e gli aumenti sulle ...

Dritto e Rovescio 10 febbraio 2022: ospiti e temi Spazio, poi, alle proteste dei no vax, con i nuovi casi al centro della cronaca. Si parlerà anche della morte del biologo Franco Trinca, spesso ospite ...
Dritto e Rovescio, le anticipazioni della puntata di oggi 10 febbraio: covid-19, proteste no vax, crisi economica e molto altro Oggi, giovedì 10 febbraio, in prima serata su Retequattro, nel nuovo ...