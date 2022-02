Deschamps pronto ad escludere Zouma dalla Nazionale | “E’ inammissibile”

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Kurt, possibile esclusione anche. Il filmato che sta circolando sul web del difensore francese, mentre prendeva a calci i suoi gatti, ha suscitato non poche polemiche., che ha già pagato una forte multa al West Ham, sembrerebbe avere ripercussioni anche in. Il commissario tecnico della Francia, Didier, ha infatti commentato l’episodio ai microfoni di France 3: “Sono rimasto molto sorpreso da Kurt. È qualcosa di, intollerabile, una crudeltà senza nome. Queste immagini sono scioccanti e insopportabili. Ma non sono un pubblico ministero, devo selezionare i giocatori in base a criteri diversi. Ma quando un giocatore sbaglia, non lo si convoca per un po’ di tempo. Non cambierò il mio modo di agire”. ...