Derby di coppa: petardi, risse e la regola dei gol fuori casa (ancora valida) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Inter e Milan si sono affrontate 30 volte nelle coppe: 13 vittorie rossonere, 8 nerazzurre e 9 pareggi. In attesa della doppia sfida in semifinale di coppa Italia, ecco alcuni precedenti ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Inter e Milan si sono affrontate 30 volte nelle coppe: 13 vittorie rossonere, 8 nerazzurre e 9 pareggi. In attesa della doppia sfida in semifinale diItalia, ecco alcuni precedenti ...

Advertising

sportface2016 : #Salvini: 'Derby in #CoppaItalia? Il #Milan ha già vinto quello vero, possiamo anche far vincere la #Lazio stasera'… - sportmediaset : Quarti Coppa Italia, #MilanLazio 4-0: rossoneri in semifinale, sarà derby con l'Inter. #SportMediaset… - GoalItalia : ??? Milan rullo compressore ??? 4-0 alla Lazio, in semifinale di Coppa Italia sarà di nuovo derby ?? #MilanLazio - ER_Notizie : L'apertura del QS sulla vittoria del Milan in Coppa Italia: "Altro Giroud, altro derby"… - infoitsport : GdS - Coppa, derby in semifinale: date, format e la regola dei gol fuori casa -