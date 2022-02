Bob Saget ha sbattuto la testa ed è andato a dormire: morto per un trauma cranico (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ha battuto accidentalmente la testa e poi è andato a dormire. E' morto così Bob Saget . A rivelarlo è la famiglia al termine dell'indagine condotta dalla polizia. Il comico, famoso per la sua ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ha battuto accidentalmente lae poi è. E'così Bob. A rivelarlo è la famiglia al termine dell'indagine condotta dalla polizia. Il comico, famoso per la sua ...

Advertising

cineblogit : Bob Saget: morto per una tragica fatalità il comico e attore americano - serenel14278447 : 'USA L’attore Bob Saget morto nel sonno in seguito a un trauma cranico di Redazione Spettacoli' - Ash71Pietro : Bob Saget: morto per una tragica fatalità il comico e attore americano - RassegnaZampa : #BobSaget è morto per un trauma cranico: dopo il colpo era andato a dormire - Profilo3Marco : RT @Corriere: L’attore Bob Saget morto nel sonno in seguito a un trauma cranico -