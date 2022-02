Atp Buenos Aires 2022, Fabio Fognini ai quarti di finale: Martinez battuto in due set (Di giovedì 10 febbraio 2022) Seconda vittoria stagionale per Fabio Fognini, che accede ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Buenos Aires 2022, in corso sulla terra rossa della capitale argentina. Il ligure, testa di serie numero 4, ha battuto lo spagnolo Pedro Martinez con il punteggio di 6-4 7-6(5) dopo oltre due ore di gioco, al termine di una partita molto combattuta. Adesso l’azzurro attende di giocarsi l’accesso alla semifinale contro uno tra Pablo Andujar e Federico Delbonis. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV E STREAMING La cronaca – La partita inizia con il piede sbagliato per Fognini, che perde il servizio in apertura al termine di un lunghissimo game inaugurale e dopo aver annullato le prime due palle break. ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Seconda vittoria stagionale per, che accede aididel torneo Atp 250 di, in corso sulla terra rossa della capitale argentina. Il ligure, testa di serie numero 4, halo spagnolo Pedrocon il punteggio di 6-4 7-6(5) dopo oltre due ore di gioco, al termine di una partita molto combattuta. Adesso l’azzurro attende di giocarsi l’accesso alla semicontro uno tra Pablo Andujar e Federico Delbonis. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV E STREAMING La cronaca – La partita inizia con il piede sbagliato per, che perde il servizio in apertura al termine di un lunghissimo game inaugurale e dopo aver annullato le prime due palle break. ...

Advertising

sportface2016 : #Tennis #ATPBuenosAires Vittoria di Fabio #Fognini, che batte #Martinez in due set e accede così ai quarti di finale - im_jordanv : allenamento fatto, ora c'è... ???? | Atalanta v Fiorentina, QF Coppa Italia ???? | Fognini v Martínez, OF ATP 250 Buenos Aires - ilveggente_it : ??#TENNIS #Fognini Vs #Martinez è un match valido per gli ottavi di finale del torneo #Atp250 di #BuenosAires che s… - oktennis : Archiviate le emozioni per l’addio al tennis di Juan Martin del Potro, il torneo di Buenos Aires va avanti e nella… - livetennisit : ATP 250 Buenos Aires e Dallas: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Fabio Fognini e Andreas Sep… -