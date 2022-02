Terremoto oggi in Emilia Romagna, due scosse a Reggio Emilia: la seconda di 4.3 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Terremoto oggi in Emilia Romagna. La prima è stata registrata in provincia di Reggio Emilia, alle 19.55, a una profondità di 7 chilometri. Lo comunica l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, aggiungendo che la magnitudo è stata di 4.0. Il Comune più vicino all’epicentro della scossa è stato quello di Bagnolo in Piano. Circa un’ora dopo una seconda scossa più forte, alle 21, di magnitudo tra 4.3 a tre chilometri da CorReggio secondo quanto riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in un tweet. “Al momento non si registrano danni a cose o a persone” comunica in una nota la Regione Emilia-Romagna. “Sono comunque in corso, in ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) –in. La prima è stata registrata in provincia di, alle 19.55, a una profondità di 7 chilometri. Lo comunica l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, aggiungendo che la magnitudo è stata di 4.0. Il Comune più vicino all’epicentro della scossa è stato quello di Bagnolo in Piano. Circa un’ora dopo unascossa più forte, alle 21, di magnitudo tra 4.3 a tre chilometri da Corsecondo quanto riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in un tweet. “Al momento non si registrano danni a cose o a persone” comunica in una nota la Regione. “Sono comunque in corso, in ...

