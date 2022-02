Super Bowl 2022 | Cincinnati Bengals ai raggi X Burrow e Chase già dominanti | ma inesperienza e linea d’attacco sono i dubbi

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Isi preparano per il, che si giocherà domenica notte (kick off alle 00.30) al SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles. Già di per sé questa è la grande notizia dei Play-offs NFL. La squadra dell’Ohio, infatti, partita lontana dalla luce dei riflettori dopo essersi qualificata all’ultimo istante alla post-season, ha fatto percorso netto tra Wild Card, Divisional e Championship, vincendo tutti i match nei momenti decisivi mettendo in mostra cuore e qualità. il cuore è ben suddiviso su tutto il roster. Sentirsi la “squadra del destino”, i “sottovalutati che stanno arrivando al gran ballo” sta dando linfa ai sogni di una franchigia che non ha mai vinto un titolo NFL e, nei due precedenti al(1981 e 1988) ha sempre perso. Sul ...

Uno spot da 30 secondi durante il Super Bowl? Vale 5,2 milioni di euro, dicono. Ma BMW per la sua auto elettrica di punta intende fare le cose in grande. Il video che vedete qui sotto dura un minuto tondo: non è detto che sia lo spot ...I Cincinnati Bengals si preparano per il Super Bowl, che si giocherà domenica notte (kick off alle 00.30) al SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles. Già di per sé questa è la grande notizia dei ...Per la prima volta dalla sua fondazione, il 13 febbraio Criteo manderà in onda una serie di spot durante il Super Bowl, l'evento sportivo americano di punta che ogni anno diventa una vetrina per gli ...