Storie di donne e uomini al volante in “Taxi Confidential” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ventuno Storie di donne e uomini al volante raccontate in “Taxi Confidential”, il primo libro di Giuseppe Coccon, giornalista e scrittore, edito da Ronca Editore. “Ho iniziato a scrivere e raccontare questa storia quando tanti anni fa ho iniziato a viaggiare per lavoro e ho incontrato nei miei viaggi dei personaggi molto particolari – ha detto Coccon in un'intervista all'Italpress -. Un pò per la passione per la scrittura, un pò per l'interesse a capire quanta vita passasse in due metri quadri che sono gli spazi in cui si muovono i tassisti, ho iniziato a scrivere queste Storie. Poi durante la pandemia ho deciso di raccoglierle e di farne un libro per dare un senso a un periodo storico della nostra vita molto particolare. Mi è piaciuta molto e mi ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ventunodialraccontate in “”, il primo libro di Giuseppe Coccon, giornalista e scrittore, edito da Ronca Editore. “Ho iniziato a scrivere e raccontare questa storia quando tanti anni fa ho iniziato a viaggiare per lavoro e ho incontrato nei miei viaggi dei personaggi molto particolari – ha detto Coccon in un'intervista all'Italpress -. Un pò per la passione per la scrittura, un pò per l'interesse a capire quanta vita passasse in due metri quadri che sono gli spazi in cui si muovono i tassisti, ho iniziato a scrivere queste. Poi durante la pandemia ho deciso di raccoglierle e di farne un libro per dare un senso a un periodo storico della nostra vita molto particolare. Mi è piaciuta molto e mi ha ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Ventuno storie di donne e uomini al volante raccontate in “Taxi Confidential”, il primo libro di… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Storie di donne e uomini al volante in “Taxi Confidential” -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Storie di donne e uomini al volante in “Taxi Confidential” - - Tele_Nicosia : Storie di donne e uomini al volante in “Taxi Confidential” - pocketnam_ : RT @_shefromnowhere: sono venuta al mondo per rispondere alle storie delle ragazze facendo complimenti perché la bellezza delle donne va ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Storie donne Politicamente corretto e buonismo annientati ... con storie piatte piene di rappresentazioni troppo buoniste per essere verosimili e, dunque, ... Il primo politicamente corretto che Amiche da morire scardina è quello legato all'amicizia tra donne. Chi ...

Evita le calze a rete", "Vestitevi come vi pare": scatta la furia di Emma ... ha esordito su Instagram l'artista, pubblicando una serie di storie dove ha commentato la critica, ...era proprio necessaria perché è ancora importante parlare di femminismo e del rispetto delle donne. ...

Lella Costa al Donizetti, cento storie di donne e temi giganteschi Corriere Bergamo - Corriere della Sera Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia sognano di diventare genitori: “Sarebbe un sogno” Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono una della coppie più amate della storia di Uomini e Donne: la loro relazione nacque a seguito della brutta Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono una della cop ...

Uomini e Donne: anticipazioni 9 febbraio Proprio con Diego Ida aveva deciso di lasciare il programma, ma la loro storia è finita. Adesso la donna sta approfondendo la conoscenza di Alessandro. E stando alle anticipazioni diffuse da alcuni ...

... conpiatte piene di rappresentazioni troppo buoniste per essere verosimili e, dunque, ... Il primo politicamente corretto che Amiche da morire scardina è quello legato all'amicizia tra. Chi ...... ha esordito su Instagram l'artista, pubblicando una serie didove ha commentato la critica, ...era proprio necessaria perché è ancora importante parlare di femminismo e del rispetto delle. ...Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono una della coppie più amate della storia di Uomini e Donne: la loro relazione nacque a seguito della brutta Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono una della cop ...Proprio con Diego Ida aveva deciso di lasciare il programma, ma la loro storia è finita. Adesso la donna sta approfondendo la conoscenza di Alessandro. E stando alle anticipazioni diffuse da alcuni ...