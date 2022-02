“Squalifica immediata”. GF VIp, guai seri per Alessandro Basciano. Il pubblico non ci passa sopra (Di mercoledì 9 febbraio 2022) GF Vip 6, la frase di Alessandro Basciano finisce in polemica. Poche settimane dalla fine della sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini eppure gli inquilini della casa sembrano essere ancora pronti ai colpi di scena. soprattutto quando le parole diventano momento di confronto anche tra utenti fuori dalla casa. Ecco cosa è successo. Grido alla Squalifica per Alessandro Basciano. Stando a quanto si apprende dal popolo del web, pare che questa volta il gieffino l’abbia davvero sparata grossa, al punto da sollevare polemiche a riguardo. Tutto normale, quando Alessandro Basciano si è ritrovato a parlare Lulù sugli atteggiamenti di Antonio. Tema dell’argomento i disturbi alimentari, poi la frase di Alessandro che ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) GF Vip 6, la frase difinisce in polemica. Poche settimane dalla fine della sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini eppure gli inquilini della casa sembrano essere ancora pronti ai colpi di scena.ttutto quando le parole diventano momento di confronto anche tra utenti fuori dalla casa. Ecco cosa è successo. Grido allaper. Stando a quanto si apprende dal popolo del web, pare che questa volta il gieffino l’abbia davvero sparata grossa, al punto da sollevare polemiche a riguardo. Tutto normale, quandosi è ritrovato a parlare Lulù sugli atteggiamenti di Antonio. Tema dell’argomento i disturbi alimentari, poi la frase diche ha ...

