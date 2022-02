Speedlink Gravity | arrivano i nuovi sistemi subwoofer

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)ha presentato, i suoidall’aspetto elegante che offrono un suono di prima classe. Scopriamoli insiemeespande ancora la sua offerta per tutti gli utenti, con iarrivi in famiglia per il reparto gaming. Stiamo parlando dei2.1 eRGB 2.1 da collegare direttamente ai vostri PC tramite cavo AUX oppure tramite Bluetooth. Andiamo adesso a vederli più nel dettaglio in questo articolo. Ecco i2.1 eRGB 2.1 diÈ un sistema di altoparlanti 2.1 attivo che porta i suoi utenti in mondi sonori ...