Short track, Pechino 2022: Cynthia Mascitto cade e la staffetta femminile viene eliminata in semifinale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non ci sarà la terza medaglia olimpica consecutiva per la staffetta femminile di Short track. Alle Olimpiadi di Pechino 2022 il quartetto azzurro è stato eliminato in semifinale a causa di una caduta di Cynthia Mascitto nelle fasi iniziali di gara. Una grande delusione perchè l'Italia aveva ambizioni importanti, nonostante una semifinale durissima con Olanda e le padrone di casa della Cina. Sono proprio le olandesi e le cinesi a staccare il biglietto per la finale, sfruttando al massimo l'errore dell'Italia. Dal momento dell'errore di Mascitto le due nazioni hanno decisamente crollato la situazione, staccando nettamente una Polonia mai in corsa per la qualificazione. Una caduta veramente banale per ...

