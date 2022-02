Rinnovi Juventus, diverse le trattative sul tavolo: Dybala la più complicata (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In casa Juve è tempo di discutere dei Rinnovi. Una per una ecco le situazioni legate ai giocatori che vanno in scadenza in estate. Più l’affare legato a Dybala La Juventus ha sul tavolo diverse situazioni per quanto riguarda i Rinnovi di diversi calciatori. L’affare più complicato è quello legato a Dybala. I bianconeri potrebbero ritrattare le cifre con la Joya e restare sui 7 milioni come parte fissa, ma alzare i bonus per arrivare ad una cifra vicina ai 10 milioni. Le altre trattative in ballo sono quella con Cuadrado, su cui filtra grande ottimismo e fumata bianca ormai vicina sulle cifre attuali. Situazioni simili per Bernardeschi e De Sciglio, rinnovo con possibile adeguamento visto le recenti prestazioni. Per Perin resta da capire la volontà di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In casa Juve è tempo di discutere dei. Una per una ecco le situazioni legate ai giocatori che vanno in scadenza in estate. Più l’affare legato aLaha sulsituazioni per quanto riguarda idi diversi calciatori. L’affare più complicato è quello legato a. I bianconeri potrebbero ritrattare le cifre con la Joya e restare sui 7 milioni come parte fissa, ma alzare i bonus per arrivare ad una cifra vicina ai 10 milioni. Le altrein ballo sono quella con Cuadrado, su cui filtra grande ottimismo e fumata bianca ormai vicina sulle cifre attuali. Situazioni simili per Bernardeschi e De Sciglio, rinnovo con possibile adeguamento visto le recenti prestazioni. Per Perin resta da capire la volontà di ...

