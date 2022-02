Advertising

iconanews : Propoganda nazista 'creare caos', due condanne fino a 2 anni - voceditalia : Propoganda nazista ‘creare caos’, due condanne fino a 2 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Propoganda nazista

Agenzia ANSA

Sono stati condannati a 2 anni e a 1 anno e mezzo di carcere i due giovani milanesi a processo in abbreviato davanti alla gup di Milano Sofia Fioretta, perché accusati di avere messo in piedi un'...Sono stati condannati a 2 anni e a 1 anno e mezzo di carcere i due giovani milanesi a processo in abbreviato davanti alla gup di Milano Sofia Fioretta, perché accusati di avere messo in piedi un'...Sono stati condannati a 2 anni e a 1 anno e mezzo di carcere i due giovani milanesi a processo in abbreviato davanti alla gup di Milano Sofia Fioretta, perché accusati di avere messo in piedi un'organ ...Per queste ragioni un efficace antidoto alle scorie della propaganda è rappresentato dal volume scritto ... urlare la loro menzogna-verità per oscurare la risonanza dei crimini nazisti e fascisti e ...