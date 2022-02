Pechino 2022 | Goggia rincuora Moioli | “L’Italia è sempre con te”

Advertising

ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - sportface2016 : Ivan #Zazzaroni sul #Curling: 'Una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti?' - Italian : Pechino: Goggia continua ad allenarsi 'sto sciacchiando' - sportface2016 : #BEIJING2022, #Goggia rincuora #Moioli dopo la caduta nello #Snowboard: 'L'Italia è sempre con te' -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

La Gazzetta dello Sport

Arianna Fontana conquista l'oro olimpico alle Olimpiadi invernali dinei 500 metri dello short track femminile e accusa la Federazione di averle messo i bastoni tra le ruote. Arianna Fontana accusa la Federazione: 'Presa di mira dagli atleti maschi' La ...DIRETTA SLALOM FEMMINILE OLIMPIADI: ORO VLHOVA, QUANTI COLPI DI SCENA! Petra Vlhova ha vinto lo slalom femminile alle Olimpiadi, epilogo secondo i pronostici di una gara che in realtà ha riservato molti colpi ...Atleti al via dalle ore 9 italiane (ore 16 locali) con le qualificazioni femminili, per poi finire alle ore 13 italiane (ore 20 locali) con la finale maschile. Sportface.it vi terrà compagnia con agg ...Ryota Yamamoto ha terminato al primo posto nella frazione di salto nella combinata nordica maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022. … Continua ...