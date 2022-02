Oroscopo Branko di oggi Mercoledì 9 Febbraio 2022 | Pesci intuitivo

Leggi su zon

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’diperAriete Cari amici dell’Ariete adesso è il momento di ritrovare slancio e rinfrescarvi le idee. La giornata è buona per i contatti. Toro Saprete indirizzare questa agitazione, questi brividi, questa emotività verso la persona giusta e così colpirete anche l’amore in tutte le sue sfumature. Gemelli Dopo una riunione in mattinata, una telefonata, ritiratevi nella vostra vita privata. Farà bene anche alla salute, le cose vostre vanno meglio di quanto possiate pensare. Cancro Pensate la festa che avrete quando la Venere sarà inaccanto a Giove. Vale la pena anche di sopportare qualcosa adesso. Leone Intenso bisogno di allontanarsi dall’ambiente e dai rapporti con le solite persone. Questo è anche il campo ...