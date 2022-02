“Non conviene”: Donnarumma-Navas, ecco l’avvertimento al top club (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Così non conviene a nessuno”: arriva l’avvertimento al top club, dopo il caso al Paris Saint-Germain tra Donnarumma e Navas Arrivato a Parigi nell’estate del 2021, Gigio Donnarumma continua a vivere una stagione a corrente alterna. Soprattutto, per l’alternanza sempre presente con l’ex Madrid Keylor Navas, tra campionato e Champions League. D’altronde, avere due portieri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Così nona nessuno”: arrivaal top, dopo il caso al Paris Saint-Germain traArrivato a Parigi nell’estate del 2021, Gigiocontinua a vivere una stagione a corrente alterna. Soprattutto, per l’alternanza sempre presente con l’ex Madrid Keylor, tra campionato e Champions League. D’altronde, avere due portieri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AllForLove___ : RT @RecklesvZayn: Barù: 'Finita la radio facciamo le fiction' BARU' NON TI CONVIENE SCHERZARE CHE GIA' C'HAI IL CONTRATTO CON NETFLIX?? #je… - trouvaillex : RT @RecklesvZayn: Barù: 'Finita la radio facciamo le fiction' BARU' NON TI CONVIENE SCHERZARE CHE GIA' C'HAI IL CONTRATTO CON NETFLIX?? #je… - xrhodaxx : RT @RecklesvZayn: Barù: 'Finita la radio facciamo le fiction' BARU' NON TI CONVIENE SCHERZARE CHE GIA' C'HAI IL CONTRATTO CON NETFLIX?? #je… - RecklesvZayn : Barù: 'Finita la radio facciamo le fiction' BARU' NON TI CONVIENE SCHERZARE CHE GIA' C'HAI IL CONTRATTO CON NETFLIX?? #jeru - alian_maria : @_gmotta65 @foa_u Tu non lo sai se sono o non sono integerrimi e Ranucci ancora meno Come dice lui stesso, gli arri… -