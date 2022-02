(Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’ultimo quarto di finale della KNVB Beker vede NEC e Goaffrontarsi allo Stadion de Goffert giovedì 10 febbraio. Questo è il secondo incontro tra le squadre in poco meno di due mesi, dopo la vittoria per 2-0 della squadra di casa nell’incontro di campionato di dicembre. Il calcio di inizio di NEC vs Goè previsto alle 19 Anteprima della partita NEC vs Go: a che punto sono le due squadre? NEC Calvin Verdonk e Mikkel Duelunds hanno segnato entrambi i lati del pari di Michael de Leeuw per portare gli uomini di Rogier Meijer agli ultimi otto. Tuttavia, l’Eniesee non è riuscito a vincere nessuna delle due successive uscite in campionato da allora, ma rimane comunque nono nella classifica dell’Eredivisie, anche se con un paio di squadre nella ...

Advertising

periodicodaily : NEC vs Go Ahead Eagles: pronostico e possibili formazioni #10febbraio #CoppaDOlanda #KNVB -

Ultime Notizie dalla rete : NEC Ahead

16:45 Ajax - FC Twente 16:45 GoEagles - AZ CALCIO - SERIE B 15:30 Brescia - Alessandria 15:30 Lecce - Benevento 15:30 Ascoli16:45 Ajax - FC Twente 16:45 GoEagles - AZ CALCIO - SERIE B 15:30 Brescia - Alessandria 15:30 Lecce - Benevento 15:30 Ascoli - Como BASKET - LEGA BASKET SERIE A 17:00 Cremona - Napoli 17:30 ...Preview: Chelsea Women vs. Arsenal Women - prediction, team news, lineups Preview: NEC vs. Go Ahead Eagles - prediction, team news, lineups Preview: Juventus vs. Sassuolo - prediction, team news, ...Kanu chairman Gideon Moi gets the nod to engage other political players for a partnership ahead of the August 9 polls. Kanu's National Executive Council (NEC) on Wednesday said th ...