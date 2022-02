Milan-Lazio, infortunio per Immobile: problema alla caviglia, entra Moro (Di mercoledì 9 febbraio 2022) infortunio per Ciro Immobile in Milan-Lazio. L’attaccante biancoceleste si è fatto male alla caviglia dopo un tocco di Kalulu considerato non falloso dall’arbitro. A lungo a terra, il centravanti campano è costretto ad abbandonare il terreno di gioco dolorante. In attesa di accertamenti, trema Sarri ma anche la Nazionale italiana. Al suo posto in campo c’è Raul Moro negli ultimi 25 minuti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022)per Ciroin. L’attaccante biancoceleste si è fatto maledopo un tocco di Kalulu considerato non falloso dall’arbitro. A lungo a terra, il cvanti campano è costretto ad abbandonare il terreno di gioco dolorante. In attesa di accertamenti, trema Sarri ma anche la Nazionale italiana. Al suo posto in campo c’è Raulnegli ultimi 25 minuti. SportFace.

