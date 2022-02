Maturità, studenti in piazza contro la seconda prova scritta: 'Precarietà didattica per il Covid' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) FANO - Sono stati circa 200 gli studenti delle scuole superiori fanesi che, aderendo allo sciopero proclamato contro la decisione ministeriale di ripristinare la seconda prova scritta all' esame di ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 9 febbraio 2022) FANO - Sono stati circa 200 glidelle scuole superiori fanesi che, aderendo allo sciopero proclamatola decisione ministeriale di ripristinare laall' esame di ...

Agenzia_Ansa : Maturità, Bianchi: 'Gli studenti non devono avere paura, le commissioni saranno interne come loro hanno chiesto'.… - fattoquotidiano : Il ministro promette incontri, ma è troppo tardi. Dall’alternanza alla maturità, nessuno ha interpellato i ragazzi… - fattoquotidiano : Maturità, nessun accordo tra gli studenti delle Consulte e Patrizio Bianchi: il ministro tiene il punto sulla secon… - Damian0Diana : RT @valechindamo: Gli studenti scendono in piazza perché sanno di non essere stati preparati a sufficienza in questi 3 anni. Loro lo ammett… - Chiara_90a : Leggo di studenti che si indignano per la reintroduzione delle prove scritte all'esame di maturità. E poi ci sono… -