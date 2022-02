Lo skeleton è stato creato per combattere la noia

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Fu perlache Caspar Badrutt, un albergatore di Sankt Moritz, decise di cambiare per sempre il mondo delle slitte. Era inverno, e come ogni inverno in riva al St. Moritzersee c’era solo da guardare il riflesso dello Julier, quei giorni che il cielo lo permetteva, ed erano pochi. Il paese si animava solo con la bella stagione, ché tanto i ricchi signori d’Inghilterra e Scozia solo allora si muovevano per respirare aria buona. Per prendere freddo, dicevano, andavano benissimo i loro paesi. Si capacitava mica Caspar Badrutt che nessuno raggiungesse St. Moritz quando la neve copriva tutto e il lago era una macchia blu in un mare di bianco, al massimo azzurro spento quando ghiacciava totalmente. Stupidi britannici, pensava in quei giorni. Tanto lo sapevano tutti che lì ci finivano solo loro, che in fondo quelle zone erano roba loro. Ai ...