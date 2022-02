Juventus, ecco dove può andare De Ligt: scambio pazzesco (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Juventus, nella prossima stagione, rischia di vedere de Ligt con un’altra maglia; ecco dove può andare il centrale olandese. Via de Ligt a giugno? Ipotesi per nulla impossibile considerando sia le parole del suo procuratore sia la necessità, da parte della Juventus, di fare cassa. Nelle ultime ore, però, sta circolando una clamorosa idea di scambio; andiamo a vedere di chi stiamo parlando. Getty Images“Il ragazzo è pronto per un nuovo step“; queste le parole di Raiola, qualche tempo fa, in risposta ad una domanda sul futuro di de Ligt. Affermazione che ha fatto nascere tanta preoccupazione nei tifosi bianconeri mentre ha scatenato il desiderio dei più grandi top club europei pronti ad approfittare di questa apertura da parte del ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La, nella prossima stagione, rischia di vedere decon un’altra maglia;puòil centrale olandese. Via dea giugno? Ipotesi per nulla impossibile considerando sia le parole del suo procuratore sia la necessità, da parte della, di fare cassa. Nelle ultime ore, però, sta circolando una clamorosa idea di; andiamo a vedere di chi stiamo parlando. Getty Images“Il ragazzo è pronto per un nuovo step“; queste le parole di Raiola, qualche tempo fa, in risposta ad una domanda sul futuro di de. Affermazione che ha fatto nascere tanta preoccupazione nei tifosi bianconeri mentre ha scatenato il desiderio dei più grandi top club europei pronti ad approfittare di questa apertura da parte del ...

