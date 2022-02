Green pass rafforzato, Paragone: “Vigliacchi parlamentari che approvano” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il super Green pass rafforzato è un profondo errore. Il Paese sta capendo che il Green pass non c’entra nulla con l’emergenza sanitaria, questi continuano ed è una follia applicata a ogni spazio del Paese. Ogni sua applicazione è deleteria”. Così all’Adnkronos il senatore Gianluigi Paragone sull’obbligo del super Green pass per entrare alla Camera. “E’ chiaro – continua il fondatore di Italexit – che questi oramai sono degli scappati di casa che non capiscono più come correggere i loro errori. Green pass e super Green pass non c’entrano nulla con l’emergenza sanitaria… Stanno mettendo piedi un cinema che sta spaccando il Paese e sta rovinando economia. ‘Ringrazio’ ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il superè un profondo errore. Il Paese sta capendo che ilnon c’entra nulla con l’emergenza sanitaria, questi continuano ed è una follia applicata a ogni spazio del Paese. Ogni sua applicazione è deleteria”. Così all’Adnkronos il senatore Gianluigisull’obbligo del superper entrare alla Camera. “E’ chiaro – continua il fondatore di Italexit – che questi oramai sono degli scappati di casa che non capiscono più come correggere i loro errori.e supernon c’entrano nulla con l’emergenza sanitaria… Stanno mettendo piedi un cinema che sta spaccando il Paese e sta rovinando economia. ‘Ringrazio’ ...

