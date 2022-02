Federico Fashion Style e il matrimonio, Letizia Porcu non sarà sua moglie: il parrucchiere svela perché (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tra gli hair stylist più famosi del piccolo schermo c’è Federico Fashion Style, da poco anche “reduce” dal successo a Ballando con le Stelle. Il parrucchiere è legato dal 2013 a Letizia Porcu e insieme hanno avuto una bambina, che oggi ha 4 anni, la piccola Sophie. Anche nel corso delle puntate della trasmissione che vede protagonista Federico e i suoi saloni di bellezza, l’hair stylist si è spesso trovato a rispondere a una domanda in particolare: quella relativa al matrimonio. Proprio di recente, Federico Lauri, nome all’anagrafe dello stylist dei vip, ha confermato di non essere intenzionato a convolare a nozze e ha spiegato anche per quale motivo. Federico Fashion Style, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tra gli hair stylist più famosi del piccolo schermo c’è, da poco anche “reduce” dal successo a Ballando con le Stelle. Ilè legato dal 2013 ae insieme hanno avuto una bambina, che oggi ha 4 anni, la piccola Sophie. Anche nel corso delle puntate della trasmissione che vede protagonistae i suoi saloni di bellezza, l’hair stylist si è spesso trovato a rispondere a una domanda in particolare: quella relativa al. Proprio di recente,Lauri, nome all’anagrafe dello stylist dei vip, ha confermato di non essere intenzionato a convolare a nozze e ha spiegato anche per quale motivo., ...

Advertising

redazionerumors : Federico Fashion Style, niente fiori d’arancio: “Il matrimonio? Ormai è fuori moda” #FedericoFashionStyle - federico_1899 : RT @FlipBauer: “Milanista fashion blogger” Hanno fatto il profilo IG. “Milanista YouTuber” Hanno aperto il canale. Facciamo la coreogra… - telodogratis : Federico Fashion Style e la verità sul non matrimonio con Letizia Porcu - GiuseppeporroIt : Federico Fashion Style, l'hair stylist svela perché non vuole sposare la sua compagna #federicofashionstyle - infoitinterno : Federico Fashion Style non si vuole sposare: “Il matrimonio è fuori moda” -