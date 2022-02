FBI: Most Wanted 3 verso l’addio a Jess LaCroix con una parentesi romantica (Di mercoledì 9 febbraio 2022) FBI: Most Wanted 3 sta per dire addio a Jess LaCroix, il protagonista delle prime prime tre stagioni, ma non lo lascerà andare prima di una parentesi romantica nel penultimo episodio. Julian McMahon ha annunciato a gennaio che avrebbe lasciato la serie: il suo congedo andrà in onda l’8 marzo e a preparare l’uscita di scena di penserà Overlooked, l’episodio in onda il 22 febbraio us CBS. FBI: Most Wanted 3 sarà il penultimo episodio per McMahon nei panni di Jess LaCroix e si preannuncia in parte diverso dagli standard del procedurale poliziesco. Sicuramente, oltre a continuare a perseguire i criminali latitanti più pericolosi al mondo, l’agente speciale supervisore dell’FBI e capo squadra della ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) FBI:3 sta per dire addio a, il protagonista delle prime prime tre stagioni, ma non lo lascerà andare prima di unanel penultimo episodio. Julian McMahon ha annunciato a gennaio che avrebbe lasciato la serie: il suo congedo andrà in onda l’8 marzo e a preparare l’uscita di scena di penserà Overlooked, l’episodio in onda il 22 febbraio us CBS. FBI:3 sarà il penultimo episodio per McMahon nei panni die si preannuncia in parte didagli standard del procedurale poliziesco. Sicuramente, oltre a continuare a perseguire i criminali latitanti più pericolosi al mondo, l’agente speciale supervisore dell’FBI e capo squadra della ...

Advertising

daletequeiroz : Marquei como visto FBI: Most Wanted - 3x11 - Hunter - daletequeiroz : Marquei como visto FBI: Most Wanted - 3x10 - Incendiary - _nataliamorais : Marquei como visto FBI: Most Wanted - 3x11 - Hunter - _nataliamorais : Marquei como visto FBI: Most Wanted - 3x10 - Incendiary -