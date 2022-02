Da Cambiaso a Udogie, tutti i nomi del post Alex Sandro (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Quasi sicuramente Alex Sandro partirà nella prossima sessione di calciomercato. La Juventus vorrebbe venderlo per non perderlo a zero La parabola discendente di Alex Sandro è di quelle clamorose. Difficilmente si è vista un’involuzione del genere nel mondo del calcio, con il giocatore che è durato ad alti livelli per pochissimo. In bianconero ha mostrato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Quasi sicuramentepartirà nella prossima sessione di calciomercato. La Juventus vorrebbe venderlo per non perderlo a zero La parabola discendente diè di quelle clamorose. Difficilmente si è vista un’involuzione del genere nel mondo del calcio, con il giocatore che è durato ad alti livelli per pochissimo. In bianconero ha mostrato L'articolo

Advertising

KSport24 : @orso_marino @Josto51037271 Ma va ugualmente sostituito, non è che togli uno e non entra nessuno. Anche un giovane… - MAXITALY_69 : #Cambiaso, #Udogie e #Wjndal nomi per la @juventusfc 2022-23 Quando vedrò Brandon #Soppy dell'#Udinese (prima che… - dadoruxo1 : RT @ilbianconerocom: La Juve pensa al dopo Alex Sandro: da Cambiaso a Udogie, tutti i nomi - ilbianconerocom : La Juve pensa al dopo Alex Sandro: da Cambiaso a Udogie, tutti i nomi - sportli26181512 : La Juve pensa al post Alex Sandro: da Cambiaso a Udogie, i nomi: La Juve guarda al futuro. L'operazione di rinnovam… -