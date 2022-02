Come è stata trombata (per legge) l'agricoltura biodinamica (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - L'aula della Camera ha approvato l'emendamento di Riccardo Magi (+Eu) che elimina l'equiparazione dell'agricoltura biodinamica a quella biologica. Il testo, già approvato dal Senato a maggio, era stato criticato dagli scienziati, non ultimo il premio Nobel Giorgio Parisi. Una critica che aveva trovato ascolto da parte di Sergio Mattarella. Dubbi, quelli del Presidente della Repubblica, che ieri sono diventati veri e propri segnali. Fonti parlamentari sottolineano Come, nei giorni scorsi, dal Colle fossero giunti segnali con l'espressione di un dubbio ben preciso sulla possibilità di firmare la legge se fosse rimasta inalterata. Ora l'aula della Camera ha accolto le perplessità degli scienziati, da Giorgio Parisi alla senatrice a vita Elena Cattaneo. Le modifiche apportate al testo durante l'esame in Aula della ... Leggi su agi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - L'aula della Camera ha approvato l'emendamento di Riccardo Magi (+Eu) che elimina l'equiparazione dell'a quella biologica. Il testo, già approvato dal Senato a maggio, era stato criticato dagli scienziati, non ultimo il premio Nobel Giorgio Parisi. Una critica che aveva trovato ascolto da parte di Sergio Mattarella. Dubbi, quelli del Presidente della Repubblica, che ieri sono diventati veri e propri segnali. Fonti parlamentari sottolineano, nei giorni scorsi, dal Colle fossero giunti segnali con l'espressione di un dubbio ben preciso sulla possibilità di firmare lase fosse rimasta inalterata. Ora l'aula della Camera ha accolto le perplessità degli scienziati, da Giorgio Parisi alla senatrice a vita Elena Cattaneo. Le modifiche apportate al testo durante l'esame in Aula della ...

