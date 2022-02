Billie Eilish l’artista internazionale dell’anno ai Brit Awards 2022 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Billie Eilish si conferma per il terzo anno consecutivo l’artista internazionale dell’anno ai Brit Awards 2022 Billie Eilish si conferma per il terzo anno consecutivo l’artista internazionale dell’anno ai Brit Awards 2022. Ma questo premio non è l’unico riconoscimento che la Eilish ha ricevuto in queste ore. L’Academy Awards ha infatti inserito No Time To Die, il brano portante della colonna sonora dell’ultimo film di 007, tra le canzoni nominate per la categoria music (Original song). Billie e Finneas hanno commentato così la nomination sui social: “Le parole non ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 9 febbraio 2022)si conferma per il terzo anno consecutivoaisi conferma per il terzo anno consecutivoai. Ma questo premio non è l’unico riconoscimento che laha ricevuto in queste ore. L’Academyha infatti inserito No Time To Die, il brano portante della colonna sonora dell’ultimo film di 007, tra le canzoni nominate per la categoria music (Original song).e Finneas hanno commentato così la nomination sui social: “Le parole non ...

