Astro Boy | di Osamu Tezuka | la storia che diede il via agli anime

Nel lontano 1989 si è spenta una delle figure più importanti della storia dei manga. Un disegnatore che ha definito un'epoca ed è stato in grado di creare pietre miliari del fumetto giapponese. Il suo nome è Osamu Tezuka, anche se per molti era semplicemente il "padre dei manga". La sua intera carriera ha cambiato il modo di fare manga ed il suo più grande capolavoro è la creazione di Astro Boy. Oltre il successo incredibile che Tezuka ha ottenuto con la serie manga, Astro Boy è diventato anche la prima vera serie anime della storia. Andiamo a scoprire questa magnifica storia. Il maestro Osamu Tezuka – credits: web Astro Boy: un robot, un ragazzo, un eroe Il dottor Tenma, capo ...

