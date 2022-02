“Antonio fa la vittima”, Basciano sminuisce (ancora) il delicato tema dei disturbi alimentari – VIDEO (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alessandro Basciano continua a farla out of the cup. L’ex tentatore, anche oggi, letteralmente ossessionato da Antonio Medugno, ha continuato a parlare del tiktoker sminuendo i suoi problemi con l’alimentazione. Basciano continua a sminuire i problemi alimentari di Antonio Medugno Ma chi ci parla con Antonio. Che cazz* me ne frega a me di dargli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alessandrocontinua a farla out of the cup. L’ex tentatore, anche oggi, letteralmente ossessionato daMedugno, ha continuato a parlare del tiktoker sminuendo i suoi problemi con l’alimentazione.continua a sminuire i problemidiMedugno Ma chi ci parla con. Che cazz* me ne frega a me di dargli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

