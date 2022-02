Addio alla regina del funk Betty Davis

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ morta oggi a 77 anni ladel. La seconda moglie di Milessarebbe deceduta per cause naturali. Amica e sodale di Jimi Hendrix, è stata la compagna di Eric Clapton e di Robert Palmer. Autrice, produttrice e leader delle sue band, laè stata una musicista trasversale, passando dalal rock e al rap, ed era considerata ‘la donna che invento’ la fusion’. L'articolo proviene da Italia Sera.

fine degli anni '60 divenne una figura prominente nel panorama musicale di New York e scrisse anche il brano dei Chambers Brothers, 'Uptown (to Harlem)'. Nel 1968 sposò Miles Davis e, anche se ...La seconda moglie di Miles Davis aveva 77 anni E' morta oggi a 77 anni la regina del funk Betty Davis . La seconda moglie di Miles Davis sarebbe deceduta per cause naturali. Amica e sodale di Jimi ...